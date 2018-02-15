Выжившая в схватке с медведем женщина пытается восстановить изуродованное лицо

Пытается начать жить заново женщина, победившая в ожесточенной схватке с медведем. 36-летняя Марина Фокина защитила детей, но осталась с изуродованным лицом.

В ее доме нет зеркал — больно смотреть на себя. Пластические хирурги уже сделали все возможное, чтобы хоть немного восстановить лицо, изуродованное медведем. Но Марина Фокина понимает — вряд ли она снова станет улыбающейся, жизнерадостной, как на этих старых снимках. Она надеется лишь на исход очередной операции, к которой готовится сейчас. Ее, как и предыдущую, проведут в Москве.



Но для своих сыновей Марина все равно всегда самая красивая. Своих детей она защищала, когда напал хищник. Медведя привлек запах еды, которую группа туристов готовила на костре неподалеку от сибирского заповедника.



Марина Фокина: «Инстинкты материнские сделали свое. Я потеряла сознание, доли секунды. Я вспоминаю, что рядом ребенок мой и племянник, я переворачиваюсь и защищаю телом детей. Вел себя как зверь. Меня за челюсть укусил. И царапал когтями. Серьезно достаточно».



Потом, вспоминает Марина, на каком-то подсознательном уровне пришло решение схватиться за топор. Размахивала им, кричала, и хищник отступил. Ее сестра тем временем дрожащими пальцами уже набирала телефон службы спасения. Из леса их забрали на вертолете. Доставили в больницу.



Сначала ей спасали жизнь в прямом смысле — семь операций, месяцы реабилитации. А потом, когда бинты сняли, Марина поняла, что нужно спасать свою жизнь как женщины и матери. Сейчас специалистам удалось лишь скорректировать черты лица. Вся надежда — на следующее хирургическое вмешательство.



Специалисты из мира эстетической медицины уверяют, что нет ничего невозможного. Ей, спасшей не только себя, но детей и близких, операции проводят бесплатно.

