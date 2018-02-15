Президент ЮАР добровольно-принудительно ушел в отставку

Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума добровольно-принудительно ушел в отставку.

Поводом для отставки Джейкоба Зума послужил конфликт с собственной партией, которая накануне выдвинула ему ультиматум: либо президент уходит сам, либо его сместят.



Зума руководил республикой на протяжении почти 10 лет. Политика не раз обвиняли в коррупции, однако за пределами своей страны он прославился в основном своими яркими и зачастую скандальными высказываниями. Он призывал забирать детей у малолетних матерей, а самих девушек отправлять в школу. В школах предлагал раздавать презервативы. А однополые браки называл позором для нации.



Сам Зума, будучи зулусом по происхождению, приверженец многоженства. Только официально у него пять жен и 18 детей. Причем в пятый раз он сыграл свадьбу совсем недавно, в 2012 году в возрасте 70 лет.



Новый глава ЮАР будет избран уже сегодня.

