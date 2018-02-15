В России отмечают 29-ю годовщину вывода войск из Афганистана

В центре Москвы у Вечного огня сегодня собрались воины-интернационалисты . 15 февраля — годовщина вывода советских войск из Афганистана.

Вместе с депутатами Госдумы ветераны афганской войны возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата. Боевых товарищей, которые не вернулись домой, вспомнили и на Поклонной горе. Там, на Аллее мира, у памятника Воину-интернационалисту прошел митинг ветеранов-афганцев.



Ограниченный контингент советских войск ввели в Афганистан в 79-м году для устранения лидера страны Хафизуллы Амина и поддержки Бабрака Кармаля, который стал его приемником. За почти 10 лет в Афганистане погибли более 15 тысяч советских солдат. Сотни пропали без вести.



По официальной версии, последним покинул Афганистан генерал-майор Борис Громов. В действительности, в плену у моджахедов оставались советские солдаты и офицеры.