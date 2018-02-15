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    В России отмечают 29-ю годовщину вывода войск из Афганистана. армия и флот РФ, Афганистан, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России отмечают 29-ю годовщину вывода войск из Афганистана

    В России отмечают 29-ю годовщину вывода войск из Афганистана

    3 комментария
    В России отмечают <nobr>29-ю</nobr> годовщину вывода войск из Афганистана

    В России отмечают 29-ю годовщину вывода войск из Афганистана

    В России отмечают <nobr>29-ю</nobr> годовщину вывода войск из Афганистана

      В центре Москвы у Вечного огня сегодня собрались воины-интернационалисты. 15 февраля — годовщина вывода советских войск из Афганистана.

      Вместе с депутатами Госдумы ветераны афганской войны возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата. Боевых товарищей, которые не вернулись домой, вспомнили и на Поклонной горе. Там, на Аллее мира, у памятника Воину-интернационалисту прошел митинг ветеранов-афганцев.

      Ограниченный контингент советских войск ввели в Афганистан в 79-м году для устранения лидера страны Хафизуллы Амина и поддержки Бабрака Кармаля, который стал его приемником. За почти 10 лет в Афганистане погибли более 15 тысяч советских солдат. Сотни пропали без вести.

      По официальной версии, последним покинул Афганистан генерал-майор Борис Громов. В действительности, в плену у моджахедов оставались советские солдаты и офицеры.

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