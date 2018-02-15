В Петербурге проходит III Международный арктический саммит

О развитии Арктики сегодня говорили в Санкт-Петербурге . Там открылся Международный арктический саммит.

На саммит приехали ученые, нефтяники, энергетики, представители транспортных компаний и финансисты. Встреча проходит в Морском Техническом Университете, что не случайно. Ведь именно там планируют готовить кадры для освоения арктического региона.



Глеб Туричин, и. о. ректора Санкт-Петербургского государственного морского технического университета: «Вопрос развития Арктики — это, наверное, самый комплексный из больших государственных вопросов в стране. Все связано — безопасность, экономика, экология, добыча полезных ископаемых, новые технологии. Государство сейчас невероятные усилия прикладывает для опережающего развития арктических регионов».



Участники саммита уверены: освоение Арктики поможет решить многие проблемы будущего. При этом промышленное развитие региона должно идти параллельно с заботой о природе и обеспечением безопасности.