Госдума одобрила повышение МРОТ до прожиточного минимума

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Согласно документу, он составит чуть больше 11 тысяч рублей — это плюс 15% к нынешнему показателю.
Изначально вывести МРОТ и прожиточный минимум на один уровень планировали с начала 2019 года. Но Владимир Путин внес новый законопроект, чтобы ускорить процесс. Свое решение он объяснил улучшением экономической ситуации в стране.
Сегодня депутаты одобрили этот проект во втором — основном чтении. По нему уже с 1 мая МРОТ увеличится до 11 163 рублей — то есть сравняется с прожиточным минимумом за второй квартал прошлого года. На данный момент МРОТ составляет чуть меньше 9500 рублей. Расходы на повышение минимального размера оплаты труда составят порядка 40 миллиардов рублей. Повышение коснется 3 миллионов человек, половина из них — государственные и муниципальные служащие.
Сегодня депутаты одобрили этот проект во втором — основном чтении. По нему уже с 1 мая МРОТ увеличится до 11 163 рублей — то есть сравняется с прожиточным минимумом за второй квартал прошлого года. На данный момент МРОТ составляет чуть меньше 9500 рублей. Расходы на повышение минимального размера оплаты труда составят порядка 40 миллиардов рублей. Повышение коснется 3 миллионов человек, половина из них — государственные и муниципальные служащие.
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