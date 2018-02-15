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    Волонтер пригнал из Мадрида в Донецк подержанную скорую с гуманитарной помощью. войны и вооруженные конфликты, волонтеры, гуманитарная помощь, ДНР, Испания, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВолонтер пригнал из Мадрида в Донецк подержанную скорую с гуманитарной помощью

    Волонтер пригнал из Мадрида в Донецк подержанную скорую с гуманитарной помощью

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    Волонтер пригнал из Мадрида в Донецк подержанную скорую с гуманитарной помощью

    Волонтер пригнал из Мадрида в Донецк подержанную скорую с гуманитарной помощью

      На улицах Донецка появилась необычная «Амбулансия». Скорая помощь пришла, а вернее, приехала из далекой Испании. Реанимобиль, а вместе с ним оборудование, протезы, носилки подарил выходец с юго-востока Украины Роман Демьян.

      Чтобы добраться в Донецк, он преодолел шесть тысяч километров и провел на пунктах досмотра десятки часов. О безграничной помощи — корреспондент НТВ Максим Березин.

      Куплю машину скорой помощи, б/у, недорого. Идея бывшего жителя Новоазовска Романа Демьяна отправиться из Мадрида в Донецк на реанимобиле и вручить его местной больнице покорила впечатлительных испанцев. С испано-русским разговорником в руках к Роману пришел попутчик.

      Списанная машина 2006 года обошлась команде Романа в пару тысяч евро. Основную часть бюджета (средства на поездку пожертвовала русскоязычная диаспора) потратили на лекарства и медицинское оборудование. Старенький автомобиль загрузили «гуманитаркой» под завязку и гадая, доедут ли, отправились в путь.

      Конечная точка путешествия — республиканский травматологический центр в Донецке. Известная на весь юго-восток Украины больница в военное время не отказывается от любой помощи, и никто здесь не обратил внимания на слегка потрепанный вид машины. Директор центра Александр Кравченко встретил испанцев как своих.

      Бывшие в употреблении протезы и даже старые компьютеры — в работе все годится, говорит главврач донецкого республиканского травматологического центра Александр Кравченко. Провезти машину и медоборудование через таможню было не так просто: путешествие Романа растянулось на две недели. Подробнее — в репортаже НТВ.

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