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    МАК назвал сроки расшифровки речевого самописца разбившегося Ан-148

    2 комментария
    • Фото: mak-iac.org
    МАК назвал сроки расшифровки речевого самописца разбившегося <nobr>Ан-148</nobr>

    МАК назвал сроки расшифровки речевого самописца разбившегося Ан-148

    МАК назвал сроки расшифровки речевого самописца разбившегося <nobr>Ан-148</nobr>
  • Фото: mak-iac.org

    • В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) рассказали о работе по расшифровке записи речевого самописца Ан-148, разбившегося в Подмосковье.

    Как отметили в МАК, расшифровка самописца может занять до десяти дней.

    Срок завершения работ зависит не только от состояния самописца, но и от способа записи данных. Дело в том, что иногда информация пишется в виде кодов, а не в виде диктофонной записи, поэтому для расшифровки может понадобиться дополнительное время, передает «Российская газета».

    Напомним, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля. Самолет рухнул почти сразу после вылета из столичного Домодедово. В результате погибли все, кто был на борту — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, к трагедии могло привести обледенение датчиков скорости.

    смотретьНа месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружено 4 тысячи обломков
    На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружено 4 тысячи обломков
    Сейчас МАК продолжает выяснять причины и обстоятельства трагедии. Специалисты расшифровывают информацию с речевого самописца и работают с обломками, собранными на месте катастрофы. Их переправляют на аэродром Жуковский, где специалисты производят так называемую выкладку. Кроме того, в рамках расследования в Жуковском решено провести испытательный полет, который будет полностью имитировать взлет разбившегося Ан-148.



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