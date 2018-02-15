МАК назвал сроки расшифровки речевого самописца разбившегося Ан-148

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) рассказали о работе по расшифровке записи речевого самописца
Ан-148, разбившегося в Подмосковье.
Как отметили в МАК, расшифровка самописца может занять до десяти дней.
Срок завершения работ зависит не только от состояния самописца, но и от способа записи данных. Дело в том, что иногда информация пишется в виде кодов, а не в виде диктофонной записи, поэтому для расшифровки может понадобиться дополнительное время, передает «Российская газета».
Напомним, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля. Самолет рухнул почти сразу после вылета из столичного Домодедово. В результате погибли все, кто был на борту — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, к трагедии могло привести обледенение датчиков скорости.
Сейчас МАК продолжает выяснять причины и обстоятельства трагедии. Специалисты расшифровывают информацию с речевого самописца и работают с обломками, собранными на месте катастрофы. Их переправляют на аэродром Жуковский, где специалисты производят так называемую выкладку. Кроме того, в рамках расследования в Жуковском решено провести испытательный полет, который будет полностью имитировать взлет разбившегося Ан-148.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Срок завершения работ зависит не только от состояния самописца, но и от способа записи данных. Дело в том, что иногда информация пишется в виде кодов, а не в виде диктофонной записи, поэтому для расшифровки может понадобиться дополнительное время, передает «Российская газета».
Напомним, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля. Самолет рухнул почти сразу после вылета из столичного Домодедово. В результате погибли все, кто был на борту — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, к трагедии могло привести обледенение датчиков скорости.
Сейчас МАК продолжает выяснять причины и обстоятельства трагедии. Специалисты расшифровывают информацию с речевого самописца и работают с обломками, собранными на месте катастрофы. Их переправляют на аэродром Жуковский, где специалисты производят так называемую выкладку. Кроме того, в рамках расследования в Жуковском решено провести испытательный полет, который будет полностью имитировать взлет разбившегося Ан-148.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
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