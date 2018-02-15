В Петербурге у сотрудницы Генконсульства США украли сумку с деньгами

Неизвестный похитил сумку с деньгами и документами у сотрудницы Генконсульства США в Петербурге. Возбуждено уголовное дело.
В полицию Петербурга обратилась 53-летняя сотрудница Генконсульства США. Женщина рассказала, что ранним утром 14 февраля неизвестные разбили стекло ее автомобиля Mini Couper и похитили сумку с деньгами и документами, передает ТАСС.
Общий ущерб, по словам потерпевшей, составил 191 тысячу рублей, сообщает пресс-служба управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Полицейские возбудили уголовное дело и разыскивают грабителей.
Общий ущерб, по словам потерпевшей, составил 191 тысячу рублей, сообщает пресс-служба управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Полицейские возбудили уголовное дело и разыскивают грабителей.
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