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    В Петербурге у сотрудницы Генконсульства США украли сумку с деньгами

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    В Петербурге у сотрудницы Генконсульства США украли сумку с деньгами

    В Петербурге у сотрудницы Генконсульства США украли сумку с деньгами

    Неизвестный похитил сумку с деньгами и документами у сотрудницы Генконсульства США в Петербурге. Возбуждено уголовное дело.

    В полицию Петербурга обратилась 53-летняя сотрудница Генконсульства США. Женщина рассказала, что ранним утром 14 февраля неизвестные разбили стекло ее автомобиля Mini Couper и похитили сумку с деньгами и документами, передает ТАСС.

    Общий ущерб, по словам потерпевшей, составил 191 тысячу рублей, сообщает пресс-служба управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Полицейские возбудили уголовное дело и разыскивают грабителей.

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