Российские пользователи пожаловались на сбой в работе YouTube

Пользователи из сразу нескольких российских регионов столкнулись с неполадками в работе YouTube.
О сбое сообщается на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
А в соцсетях пользователи жалуются, что некоторые каналы не работают, а при попытке посмотреть видео экран становится черным. При этом отмечается, что проблема решается сменой языка с русского на английский.
А в соцсетях пользователи жалуются, что некоторые каналы не работают, а при попытке посмотреть видео экран становится черным. При этом отмечается, что проблема решается сменой языка с русского на английский.
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