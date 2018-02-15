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    Российские пользователи пожаловались на сбой в работе YouTube

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    Российские пользователи пожаловались на сбой в работе YouTube

    Российские пользователи пожаловались на сбой в работе YouTube

    Пользователи из сразу нескольких российских регионов столкнулись с неполадками в работе YouTube.

    О сбое сообщается на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

    А в соцсетях пользователи жалуются, что некоторые каналы не работают, а при попытке посмотреть видео экран становится черным. При этом отмечается, что проблема решается сменой языка с русского на английский.

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