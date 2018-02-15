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    Дарья Донцова расскажет НТВ, как победила рак

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    Дарья Донцова расскажет НТВ, как победила рак

    Дарья Донцова расскажет НТВ, как победила рак

    Дарья Донцова расскажет НТВ, как победила рак

      В субботу, 17 февраля, в студию программы «Секрет на миллион» придёт Дарья Донцова — писательница, любимая миллионами россиян.

      Королева детективов в разговоре с Лерой Кудрявцевой впервые раскроет тайны личной жизни и откровенно расскажет о бурных годах молодости — как на первой свадьбе влюбилась в свидетеля, что стало причиной ее развода со вторым супругом и как писательнице удалось женить на себе третьего.

      Поклонники творчества писательницы готовы выстраиваться в очередь за ее автографом — говорят, что он приносит удачу. Но далеко не всем известно, что свои первые романы Донцова написала в больничной палате онкологической клиники. Тогда врачи поставили ей страшный диагноз — рак молочной железы. Однако, пройдя через 18 курсов химиотерапии и четыре операции, она называет все случившееся удачей. В студии «Секрета на миллион» Донцова расскажет о том, что помогло ей победить болезнь и как ей удается сохранять неповторимую жизнерадостность, несмотря ни на что.

      смотретьПочему мужчина, которого разыскивает Дарья Донцова, скрывается от всего мира? «Секрет на миллион» — на НТВ
      Почему мужчина, которого разыскивает Дарья Донцова, скрывается от всего мира? «Секрет на миллион» — на НТВ
      Кроме того, в студии «Секрета на миллион» Донцова встретится с дорогим для нее человеком, связь с которым она потеряла 30 лет назад.

      смотретьКак Дарья Донцова влюбилась в свидетеля на своей первой свадьбе? «Секрет на миллион» — в субботу в 17:00
      Как Дарья Донцова влюбилась в свидетеля на своей первой свадьбе? «Секрет на миллион» — в субботу в 17:00
      О секретах счастья, насыщенной личной жизни и борьбе со страшной болезнью Дарья Донцова откровенно расскажет в программе «Секрет на миллион» в субботу, 17 февраля, в 17:00, на телеканале НТВ.

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