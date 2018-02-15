Дарья Донцова расскажет НТВ, как победила рак

смотреть Почему мужчина, которого разыскивает Дарья Донцова, скрывается от всего мира? «Секрет на миллион» — на НТВ

смотреть Как Дарья Донцова влюбилась в свидетеля на своей первой свадьбе? «Секрет на миллион» — в субботу в 17:00

Королева детективов в разговоре с Лерой Кудрявцевой впервые раскроет тайны личной жизни и откровенно расскажет о бурных годах молодости — как на первой свадьбе влюбилась в свидетеля, что стало причиной ее развода со вторым супругом и как писательнице удалось женить на себе третьего.Поклонники творчества писательницы готовы выстраиваться в очередь за ее автографом — говорят, что он приносит удачу. Но далеко не всем известно, что свои первые романы Донцова написала в больничной палате онкологической клиники. Тогда врачи поставили ей страшный диагноз — рак молочной железы. Однако, пройдя через 18 курсов химиотерапии и четыре операции, она называет все случившееся удачей. В студии «Секрета на миллион» Донцова расскажет о том, что помогло ей победить болезнь и как ей удается сохранять неповторимую жизнерадостность, несмотря ни на что.Кроме того, в студии «Секрета на миллион» Донцова встретится с дорогим для нее человеком, связь с которым она потеряла 30 лет назад.О секретах счастья, насыщенной личной жизни и борьбе со страшной болезнью Дарья Донцова откровенно расскажет