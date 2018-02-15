В гостинице Ялты задержали педофила с 9-летним мальчиком: фото

В Крыму на месте преступления задержали
35-летнего педофила.
Мужчину поймали в одной из гостиниц поселка Гурзуф (входит в так называемую Большую Ялту). Там злоумышленник надругался над 9-летним мальчиком.
Как сообщили в крымском управлении СК, следователи и полицейские задержали подозреваемого на месте преступления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в крымском управлении СК, следователи и полицейские задержали подозреваемого на месте преступления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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