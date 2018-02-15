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    В гостинице Ялты задержали педофила с 9-летним мальчиком: фото

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    • Фото: Полиция Ялты / vk.com
    В гостинице Ялты задержали педофила с <nobr>9-летним</nobr> мальчиком: фото

    В гостинице Ялты задержали педофила с 9-летним мальчиком: фото

    В гостинице Ялты задержали педофила с <nobr>9-летним</nobr> мальчиком: фото
  • Фото: Полиция Ялты / vk.com

    • В Крыму на месте преступления задержали 35-летнего педофила.

    Мужчину поймали в одной из гостиниц поселка Гурзуф (входит в так называемую Большую Ялту). Там злоумышленник надругался над 9-летним мальчиком.

    Как сообщили в крымском управлении СК, следователи и полицейские задержали подозреваемого на месте преступления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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