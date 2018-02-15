МАК отказался от украинской помощи в расшифровке самописца Ан-148

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не нуждается в технической помощи украинских специалистов в расшифровке речевого самописца самолета
Ан-148, разбившегося в Подмосковье.
Как сообщил агентству ТАСС представитель комитета, в МАК есть все необходимое для копирования и расшифровки информации с речевого самописца, поэтому техническая помощь с украинской стороны не требуется. В то же время МАК готов принять украинских разработчиков самолета и технических специалистов в качестве консультантов в составе комиссии для расследования причин катастрофы.
К настоящему времени речевой самописец Ан-148 пока не расшифрован, работа продолжается, отметили в МАК. Работа продолжается и на месте крушения самолета. Там обнаружено свыше 4 тысяч обломков. Их переправили на аэродром Жуковский, где специалисты производят так называемую выкладку, чтобы упростить выяснение причин трагедии.
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва — Орск, разбился 11 февраля практически сразу после вылета из Домодедово. Погибли все, кто был на борту: 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Согласно версии, которую выдвинули в МАК после расшифровки одного из черных ящиков, к трагедии могло привести обледенение датчиков скорости.
Страной-разработчиком Ан-148 является Украина. Напомним, что 12 февраля президент Украины Пётр Порошенко в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил помощь в расследовании причин трагедии. Как рассказали в Кремле, Порошенко «говорил о готовности взаимодействовать по линии завода-производителя в выяснении причин авиакатастрофы».
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
К настоящему времени речевой самописец Ан-148 пока не расшифрован, работа продолжается, отметили в МАК. Работа продолжается и на месте крушения самолета. Там обнаружено свыше 4 тысяч обломков. Их переправили на аэродром Жуковский, где специалисты производят так называемую выкладку, чтобы упростить выяснение причин трагедии.
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва — Орск, разбился 11 февраля практически сразу после вылета из Домодедово. Погибли все, кто был на борту: 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Согласно версии, которую выдвинули в МАК после расшифровки одного из черных ящиков, к трагедии могло привести обледенение датчиков скорости.
Страной-разработчиком Ан-148 является Украина. Напомним, что 12 февраля президент Украины Пётр Порошенко в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил помощь в расследовании причин трагедии. Как рассказали в Кремле, Порошенко «говорил о готовности взаимодействовать по линии завода-производителя в выяснении причин авиакатастрофы».
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
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