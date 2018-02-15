Бойня в американской школе: Путин направил Трампу телеграмму с соболезнованиями

Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с массовым расстрелом в школе города Парклэнд в штате Флорида.
Пресс-служба Кремля: «Глава российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».
Трагедия произошла накануне в Паркленде, который по итогам 2017 года получил звание «самого безопасного города штата». 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из школы за нарушение дисциплины, ворвался в учебное заведение с полуавтоматической винтовкой AR-15 в руках и открыл огонь. Он включил сигнал пожарной тревоги, чтобы дети вышли в коридор и у него была возможность стрелять по толпе.
Жертвами бойни стали 17 человек, в больницах находятся 14 пострадавших, состояние 10 из них оценивается как опасное для жизни.
Когда на место прибыла полиция, убийца пытался смешаться с толпой и скрыться, но его поймали. Уже в четверг он предстанет перед судом. Как стало известно, ранее на своих страницах в соцсетях Николас Круз публиковал фото, на которых позировал с огнестрельным и холодным оружием. Преподаватель, у которого Круз учился в 2016 году, рассказал, что подросток был «тихим и беспроблемым», однако в какой-то момент стал угрожать другим ученикам. Кроме того, выяснилось, что он некоторое время наблюдался у психиатра.
Трагедия произошла накануне в Паркленде, который по итогам 2017 года получил звание «самого безопасного города штата». 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из школы за нарушение дисциплины, ворвался в учебное заведение с полуавтоматической винтовкой AR-15 в руках и открыл огонь. Он включил сигнал пожарной тревоги, чтобы дети вышли в коридор и у него была возможность стрелять по толпе.
Жертвами бойни стали 17 человек, в больницах находятся 14 пострадавших, состояние 10 из них оценивается как опасное для жизни.
Когда на место прибыла полиция, убийца пытался смешаться с толпой и скрыться, но его поймали. Уже в четверг он предстанет перед судом. Как стало известно, ранее на своих страницах в соцсетях Николас Круз публиковал фото, на которых позировал с огнестрельным и холодным оружием. Преподаватель, у которого Круз учился в 2016 году, рассказал, что подросток был «тихим и беспроблемым», однако в какой-то момент стал угрожать другим ученикам. Кроме того, выяснилось, что он некоторое время наблюдался у психиатра.
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