СМИ: экс-депутат обманул футболиста Смолова почти на 200 миллионов

Форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов пострадал от действий бывшего депутата Госдумы Ильдара Самиева.
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По данным следствия, весной 2017 года экс-депутат через своего приятеля предложил футболисту приобрести квартиру площадью 194 кв. м в элитном жилом комплексе в центре Москвы. За недвижимость у спортсмена попросили 191,1 млн рублей. При этом Смолова заверили, что сделка очень выгодная, так как похожие квартиры в том же доме стоят на 10–20 млн рублей дороже.
Позднее футболист внес требуемую сумму. Однако при регистрации права собственности выяснилось, что квартира находится под залогом у АКБ «Связь-банк». Продавец обязался расплатиться с банком в течение двух месяцев, но этого так и не было сделано, пишет «Коммерсант».
В результате в феврале в отношении экс-депутата было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Как полагают следователи, Самиев на самом деле не собирался выполнять своих обязательств ни перед «Связь-банком», ни перед Смоловым.
Отметим, что сейчас Ильдар Самиев также проходит по делу о мошенничестве с подмосковной недвижимостью стоимостью около 850 тыс. долларов. Экс-депутат был задержан в сентябре прошлого года и сейчас находится под арестом.
Позднее футболист внес требуемую сумму. Однако при регистрации права собственности выяснилось, что квартира находится под залогом у АКБ «Связь-банк». Продавец обязался расплатиться с банком в течение двух месяцев, но этого так и не было сделано, пишет «Коммерсант».
В результате в феврале в отношении экс-депутата было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Как полагают следователи, Самиев на самом деле не собирался выполнять своих обязательств ни перед «Связь-банком», ни перед Смоловым.
Отметим, что сейчас Ильдар Самиев также проходит по делу о мошенничестве с подмосковной недвижимостью стоимостью около 850 тыс. долларов. Экс-депутат был задержан в сентябре прошлого года и сейчас находится под арестом.
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