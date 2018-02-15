На Олимпиаде из-за урагана пострадали 16 человек

К врачам обратились 16 человек, пострадавших
из-за урагана в олимпийском Канныне.
Медицинская помощь понадобилась 13 волонтерам и трем зрителям. Все они получили легкие травмы, передает «Интерфакс».
Отметим, что ураганный ветер обрушился на Каннын накануне. Он сносил палатки и временные ограждения. Журналистов и болельщиков призвали не выходить на улицу.
Кроме того, из-за удара стихии пришлось до конца дня закрыть олимпийский парк. Также были перенесены некоторые соревнования.
Отметим, что ураганный ветер обрушился на Каннын накануне. Он сносил палатки и временные ограждения. Журналистов и болельщиков призвали не выходить на улицу.
Кроме того, из-за удара стихии пришлось до конца дня закрыть олимпийский парк. Также были перенесены некоторые соревнования.
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