На Олимпиаде из-за урагана пострадали 16 человек

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  • Фото: Reuters © 2018, Damir Sagolj
На Олимпиаде <nobr>из-за</nobr> урагана пострадали 16 человек

На Олимпиаде из-за урагана пострадали 16 человек

На Олимпиаде <nobr>из-за</nobr> урагана пострадали 16 человек
  • Фото: Reuters © 2018, Damir Sagolj

    • К врачам обратились 16 человек, пострадавших из-за урагана в олимпийском Канныне.

    Медицинская помощь понадобилась 13 волонтерам и трем зрителям. Все они получили легкие травмы, передает «Интерфакс».

    Отметим, что ураганный ветер обрушился на Каннын накануне. Он сносил палатки и временные ограждения. Журналистов и болельщиков призвали не выходить на улицу.

    Кроме того, из-за удара стихии пришлось до конца дня закрыть олимпийский парк. Также были перенесены некоторые соревнования.

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