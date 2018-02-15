В Госдуме жестко ответили на призыв НАТО «прозрачно» размещать «Искандеры»

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  • Фото: Исакова Анна / ТАСС
В Госдуме жестко ответили на призыв НАТО «прозрачно» размещать «Искандеры»

В Госдуме жестко ответили на призыв НАТО «прозрачно» размещать «Искандеры»

В Госдуме жестко ответили на призыв НАТО «прозрачно» размещать «Искандеры»
  • Фото: Исакова Анна / ТАСС

    • В Госдуме заявили, что Россия не обязана отчитываться о размещении ракетных комплексов «Искандер» на своей территории.

    Так, Владимир Шаманов подчеркнул, что в Калининградской области РФ может размещать любые вооружения, передает «Интерфакс».

    Владимир Шаманов, председатель комитета Госдумы по обороне: «С какого перепугу? Это наша законная территория, что хотим, то и делаем, в отличие от них (НАТО), которые зовут американцев и прочих, недоброжелательных к нам людей».

    А Юрий Швыткин отметил, что пока не видит оснований для обмена информацией с НАТО, подчеркнув, что сейчас никаких «реальных» действий со стороны Альянса в выстраивании диалога «не видно», сообщает РИА Новости.

    Юрий Швыткин, зампред комитета Госдумы по обороне: «Мы действуем в рамках норм международного права, в отличие от Соединенных Штатов Америки. При этом наше право, где располагать, в каком количестве, исходя из национальных интересов нашего государства».

    Так депутаты ответили на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который ранее заявил, что Россия наращивает военное присутствие в Калининградской области, и призвал Москву «быть прозрачнее» в этом вопросе.

    смотретьВ Госдуме подтвердили размещение «Искандеров» под Калининградом
    В Госдуме подтвердили размещение «Искандеров» под Калининградом
    Напомним, в начале февраля стало известно, что Россия разместила в Калининградской области ракетные комплексы «Искандер». При этом в Кремле подчеркнули, что Россия имеет право размещать оружие где угодно на своей территории и никому не собирается угрожать.

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