Пять лет метеориту: в Челябинске вспоминают знаменитое космическое вторжение

Ровно пять лет назад гость из космоса упал в озеро под Челябинском и навел шум по всей планете, прославив суровый уральский город. Убытки от болида составили миллиард рублей, зато доходы от туристов в казну поступают до сих пор.
Ровно пять лет назад небесное тело упало на Землю и прославило уральский город на весь мир: челябинский болид стал самым крупным со времен Тунгусского метеорита. Сегодня в историческом музее Челябинска любой желающий может не только увидеть космического гостя, но и по случаю годовщины прикоснуться к нему. Корреспондент НТВ Ольга Зенкова заняла очередь, а заодно выяснила, как это «инопланетное вторжение» повлияло на жизнь его очевидцев.
Сокровищницу с болидом приоткрывают в 9:20 утра. В это время ровно пять лет назад метеорит приземлился в Челябинске. У желающих прикоснуться к легенде — всего несколько минут. Кто-то пришел сюда ради эффектного селфи с «пришельцем», кто-то верит, что после контакта с ним исполнятся все желания, а кто-то просто заряжается космической энергией.
Некоторые сотрудники музея заметно нервничают. Люди науки боятся, что общение с землянами не пойдет на пользу гостю из космоса: на человеческих руках слишком много бактерий, поэтому к небесному страннику подпускают только в перчатках.
На земле метеориту создали поистине тепличные условия. Под герметичным куполом хранители круглосуточно следят за температурой и влажностью, чтобы не дай бог на драгоценном экспонате не появилось ни налета, ни трещин. Заботливые. Чего не скажешь о нем самом метеорите: в феврале 2013-го этот пришелец устроил тот еще переполох на Урале.
Метеорит ворвался в жизнь челябинцев на скорости 19 километров в секунду. Жители региона увидели огненный шар, три вспышки и пережили настоящее потрясение — три взрыва. Подробнее — в репортаже НТВ.
Сокровищницу с болидом приоткрывают в 9:20 утра. В это время ровно пять лет назад метеорит приземлился в Челябинске. У желающих прикоснуться к легенде — всего несколько минут. Кто-то пришел сюда ради эффектного селфи с «пришельцем», кто-то верит, что после контакта с ним исполнятся все желания, а кто-то просто заряжается космической энергией.
Некоторые сотрудники музея заметно нервничают. Люди науки боятся, что общение с землянами не пойдет на пользу гостю из космоса: на человеческих руках слишком много бактерий, поэтому к небесному страннику подпускают только в перчатках.
На земле метеориту создали поистине тепличные условия. Под герметичным куполом хранители круглосуточно следят за температурой и влажностью, чтобы не дай бог на драгоценном экспонате не появилось ни налета, ни трещин. Заботливые. Чего не скажешь о нем самом метеорите: в феврале 2013-го этот пришелец устроил тот еще переполох на Урале.
Метеорит ворвался в жизнь челябинцев на скорости 19 километров в секунду. Жители региона увидели огненный шар, три вспышки и пережили настоящее потрясение — три взрыва. Подробнее — в репортаже НТВ.
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