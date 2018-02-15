В России в общественных местах появятся портативные электрошокеры

Приборы для скорой помощи при остановке сердца — дефибрилляторы — скоро могут появиться в общественных местах: школах, вокзалах, аэропортах и даже в метро. Такое нововведение готовит Минздрав.

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Портативные электрошокеры выглядят как обычная аптечка и устроены так, что запустить их может любой — медицинское образование не требуется. К слову, в Европе и США это вполне обычная практика. О том, как спасти жизни, когда счет идет на минуты, — корреспондент НТВ Светлана Андреева.



Волейбольный матч в американской академии: 17-летняя Клэр Крофорд внезапно падает на пол. Все, что происходит дальше, записывает камера видеонаблюдения. Запись сложно смотреть без замирания сердца. Но на самом деле в этот момент замерло сердце Клэр. Теперь есть всего 7 минут на то, чтобы спасти подростка.



Семь минут — это время, за которое решится вопрос жизни или смерти. Именно за это время сердце еще можно завести. За это время редко успевает приехать скорая. Единственная возможность спасти жизнь — портативный дефибриллятор. В американской академии таких целых три. Взрослые вовремя поставили электроды на подростка. Через шесть минут Клэр смогла дышать и даже говорить.



Видео моментально облетело Интернет. Это как наглядный пример — зачем в общественных местах устанавливать портативные дефибрилляторы.



В России первый переносное устройство появилось в конце прошлого года на центральном рынке Уфы, а уже в этом году такие устройства разместят в Екатеринбурге. Но далеко не все радостно воспринимают подобные новости. Где-то в подсознании всплывает невероятный миф: заряд может убить.



Это только в американских фильмах дефибрилляторы — это довольно большая машина, справиться с которой могут только врачи. На самом деле современные дефибрилляторы могут висеть практически в каждом офисе, ведь это робот, который обязательно подскажет, что делать в сложной ситуации. Производители уверяют: убить устройство может, только если им кинуть в кого-нибудь. И то вряд ли.



Юлия Бехер, руководитель направления терапии и медицинских систем жизнеобеспечения компании-разработчика электронных приборов Philips: «Автоматический дефибриллятор предназначен для людей без медицинского образования, заряд предустановлен, прибор сам анализирует, нужен разряд или нет, он его никогда не подаст, даже если вы будете нажимать кнопку „разряд“».



Первое переносной дефибриллятор вне больниц Лондона установили еще в 2000-м, с того момента спасли больше 40 жизней. А всего устройство использовали 86 раз.



Крис Хартли-Шарп, глава отдела быстрого реагирования лондонской службы скорой помощи: «Мы обсуждали со своими политиками возможность обязать организации иметь у себя дефибрилляторы, но пока это дело добровольное. Однако правительство помогает нам, убеждая школы обязательно иметь их у себя».



Добровольное это дело пока и в России. Ведь чтобы идея претворилась в жизнь, нужно внести изменения в законодательство. Главное — оградить от уголовной ответственности тех, кто пытался спасти чью-то жизнь. Поправки к закону уже разработал Минздрав. Сейчас проект рассматривают в Госдуме. Среди них и другое важное правило: помощь уже по закону сможет оказать не только медицинский работник, но и тот, кто оказался рядом.