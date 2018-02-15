Кудрин предложил разрешить подросткам заниматься бизнесом. дети и подростки, малый бизнес, образование, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКудрин предложил разрешить подросткам заниматься бизнесом

Кудрин предложил разрешить подросткам заниматься бизнесом

5 комментариев
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов
Кудрин предложил разрешить подросткам заниматься бизнесом

Кудрин предложил разрешить подросткам заниматься бизнесом

Кудрин предложил разрешить подросткам заниматься бизнесом
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов

    • Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что предпринимательство нужно разрешить с 14 лет.

    По мнению Кудрина, вести бизнес самостоятельно нужно учиться со школьного возраста, и снизить порог с нынешних 16 лет.

    Глава Центра стратегических разработок добавил, что в России сегодня людей, которые хотят открыть свой бизнес, всего 2% населения. А в развитых странах — в 5 раз больше. Причиной этому он называет недостаток бизнес-образования, бюрократические сложности, а также финансовые риски.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru