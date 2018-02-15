Кудрин предложил разрешить подросткам заниматься бизнесом

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что предпринимательство нужно разрешить с 14 лет.

По мнению Кудрина, вести бизнес самостоятельно нужно учиться со школьного возраста, и снизить порог с нынешних 16 лет.



Глава Центра стратегических разработок добавил, что в России сегодня людей, которые хотят открыть свой бизнес, всего 2% населения. А в развитых странах — в 5 раз больше. Причиной этому он называет недостаток бизнес-образования, бюрократические сложности, а также финансовые риски.