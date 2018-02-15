Под Самарой подожгли дом многодетной семьи: погибли трое детей

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Под Самарой подожгли дом многодетной семьи: погибли трое детей

Под Самарой подожгли дом многодетной семьи: погибли трое детей

Трое детей погибли на пожаре в селе в Самарской области. Предварительная причина возгорания в доме — поджог.

Дом в селе Лозовка Саратовской области, в котором жила многодетная семья, могли поджечь. Полиция уже задержала предполагаемого виновника, передает ТАСС.

В региональном управлении МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило накануне вечером. Людей помогали спасать очевидцы. Им удалось вывести из горящего дома четверых детей и их мать. Женщина 1987 года рождения получила ожоги.

Погибли трое детей — двое 2017 года рождения и один 2015 года.

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