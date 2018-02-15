Американский дипломат купил на 30-летие подержанные «Жигули»

Советник по политическим вопросам посольства США в Эстонии Брайан
Тимм-Брок приобрел для личного пользования автомобиль «ВАЗ 2106» 1987 года выпуска.
О покупке подержанного советского автомобиля сотрудником ведомства сообщается на официальной странице посольства США в Эстонии в Facebook.
На опубликованных фотографиях снято, как Брайан Тимм-Брок на одной из улиц Таллина меняет на «Жигулях» покрышки, выезжает из гаража и с улыбкой выглядывает из окна автомобиля. При этом на американце надета кепка с надписью «Давай» на русском языке.
Сам Брайан Тимм-Брок отмечает, что «Жигули» — якобы его первая личная машина, купил он ее себе в честь 30-летия и всегда хотел выделяться на фоне других.
Брайан Тимм-Брок, советник по политическим вопросам посольства США в Эстонии: «Думаю, я сделал хороший выбор. Я, в отличие от отца, ставлю на первое место интересный внешний вид, а не качество».
Также Брок сообщил, что ему пришлось научиться пользоваться ручной коробкой передач.
На опубликованных фотографиях снято, как Брайан Тимм-Брок на одной из улиц Таллина меняет на «Жигулях» покрышки, выезжает из гаража и с улыбкой выглядывает из окна автомобиля. При этом на американце надета кепка с надписью «Давай» на русском языке.
Сам Брайан Тимм-Брок отмечает, что «Жигули» — якобы его первая личная машина, купил он ее себе в честь 30-летия и всегда хотел выделяться на фоне других.
Брайан Тимм-Брок, советник по политическим вопросам посольства США в Эстонии: «Думаю, я сделал хороший выбор. Я, в отличие от отца, ставлю на первое место интересный внешний вид, а не качество».
Также Брок сообщил, что ему пришлось научиться пользоваться ручной коробкой передач.
Talle meeldib lugeda, muusikat kuulata ja jäätist süüa. Aeg-ajalt üksi kitarri tinistada. Talle meeldib naerda — mõ…Опубликовано U. S. Embassy Tallinn, Estonia 11 февраля 2018 г.
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