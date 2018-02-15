Американский дипломат купил на 30-летие подержанные «Жигули»

3 комментария
  • Фото: U.S. Embassy Tallinn, Estonia / facebook.com
Американский дипломат купил на <nobr>30-летие</nobr> подержанные «Жигули»

Американский дипломат купил на 30-летие подержанные «Жигули»

Американский дипломат купил на <nobr>30-летие</nobr> подержанные «Жигули»
  • Фото: U.S. Embassy Tallinn, Estonia / facebook.com

    • Советник по политическим вопросам посольства США в Эстонии Брайан Тимм-Брок приобрел для личного пользования автомобиль «ВАЗ 2106» 1987 года выпуска.

    О покупке подержанного советского автомобиля сотрудником ведомства сообщается на официальной странице посольства США в Эстонии в Facebook.

    На опубликованных фотографиях снято, как Брайан Тимм-Брок на одной из улиц Таллина меняет на «Жигулях» покрышки, выезжает из гаража и с улыбкой выглядывает из окна автомобиля. При этом на американце надета кепка с надписью «Давай» на русском языке.

    Сам Брайан Тимм-Брок отмечает, что «Жигули» — якобы его первая личная машина, купил он ее себе в честь 30-летия и всегда хотел выделяться на фоне других.

    Брайан Тимм-Брок, советник по политическим вопросам посольства США в Эстонии: «Думаю, я сделал хороший выбор. Я, в отличие от отца, ставлю на первое место интересный внешний вид, а не качество».

    Также Брок сообщил, что ему пришлось научиться пользоваться ручной коробкой передач.

    Talle meeldib lugeda, muusikat kuulata ja jäätist süüa. Aeg-ajalt üksi kitarri tinistada. Talle meeldib naerda — mõ…

    Опубликовано U. S. Embassy Tallinn, Estonia 11 февраля 2018 г.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru