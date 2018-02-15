Обнаруженный в Японии супервулкан способен убить 100 миллионов человек

Геологи из Университета Кобе обнаружили у берегов Японии супервулкан, содержащий 34 кубических километров магмы, который в случае извержения может унести жизни 100 миллионов человек.
Наполненный магмой купол радиусом 10 километров и высотой 600 метров был обнаружен в ходе изучения кальдеры Кикай, расположенной на юго-западе Японии в Восточно-Китайском море.
Кальдера образовалась в результате извержений древнего подводного вулкана, которое произошло 7,3 тысячи лет назад и привело к гибели цивилизации на юге Японии. Вулкан тогда излил около 500 кубических километров лавы, уничтожив больше половины населения Японии периода Дзёмон.
Изучив кратер, ученые пришли к выводу, что купол растет. Мощное извержение может произойти в любой момент, оно вызовет цунами такой силы, что волна достигнет побережья Китая, Южной и Северной Америки. А выброшенный пепел может привести к «вулканической зиме» на некоторых территориях Японии, сообщается в исследовании, опубликованном в Scientific repots..
Напомним, в январе в Японии из-за извержения вулкана на горнолыжном курорте Кусацу на острове Хонсю пострадали 16 человек. Извержение вулкана спровоцировало снежный оползень, лавина накрыла 9 человек.
Кальдера образовалась в результате извержений древнего подводного вулкана, которое произошло 7,3 тысячи лет назад и привело к гибели цивилизации на юге Японии. Вулкан тогда излил около 500 кубических километров лавы, уничтожив больше половины населения Японии периода Дзёмон.
Изучив кратер, ученые пришли к выводу, что купол растет. Мощное извержение может произойти в любой момент, оно вызовет цунами такой силы, что волна достигнет побережья Китая, Южной и Северной Америки. А выброшенный пепел может привести к «вулканической зиме» на некоторых территориях Японии, сообщается в исследовании, опубликованном в Scientific repots..
Напомним, в январе в Японии из-за извержения вулкана на горнолыжном курорте Кусацу на острове Хонсю пострадали 16 человек. Извержение вулкана спровоцировало снежный оползень, лавина накрыла 9 человек.
Комментарии