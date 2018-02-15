Пассажира, нарушавшего порядок на борту самолета, задержали в международном аэропорту «Алексей Леонов» в Кемерове, суд приговорил его к трем суткам административного ареста.
Дебош на борту самолета, который вылетал из Кемерова в Москву, устроил 65-летний мужчина, предположительно находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники авиакомпании вызвали полицейских, проходить медицинское освидетельствование пассажир отказался и был задержан, сообщает Кузбасское линейное управление МВД.
На задержанного составили протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Заводский районный суд приговорил его к трем суткам административного ареста.
Ранее в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, согласно которым хулиганы на транспорте могут быть наказаны лишением свободы сроком до 8 лет.
На задержанного составили протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Заводский районный суд приговорил его к трем суткам административного ареста.
Ранее в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, согласно которым хулиганы на транспорте могут быть наказаны лишением свободы сроком до 8 лет.
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