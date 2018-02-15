Фигуристы Савченко и Массо установили мировой рекорд на Играх в Пхёнчхане

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Фигуристы Савченко и Массо установили мировой рекорд на Играх в Пхёнчхане

Фигуристы Савченко и Массо установили мировой рекорд на Играх в Пхёнчхане

Фигуристы Савченко и Массо установили мировой рекорд на Играх в Пхёнчхане
  • Фото: Associated Press © 2018, Julie Jacobson

    • Немецкие фигуристы Алена Савченко и Брюно Массо установили мировой рекорд в произвольной программе на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

    Савченко и Массо получили за свой прокат 159,31 балла и превзошли собственное достижение (157,25), которое было установлено в декабре в Финале Гран-при в Японии.

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    Фигуристка Медведева побила мировой рекорд в командном турнире на Олимпиаде
    Ранее мировой рекорд (81,06) за прокат короткой программы в командном турнире на Олимпиаде побила российская фигуристка Евгения Медведева. Набранные спортсменкой баллы вывели команду олимпийских атлетов из России на второе место по итогам коротких программ.

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