Фигуристы Савченко и Массо установили мировой рекорд на Играх в Пхёнчхане

Немецкие фигуристы Алена Савченко и Брюно Массо установили мировой рекорд в произвольной программе на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Савченко и Массо получили за свой прокат 159,31 балла и превзошли собственное достижение (157,25), которое было установлено в декабре в Финале Гран-при в Японии.
Ранее мировой рекорд (81,06) за прокат короткой программы в командном турнире на Олимпиаде побила российская фигуристка Евгения Медведева. Набранные спортсменкой баллы вывели команду олимпийских атлетов из России на второе место по итогам коротких программ.
Ранее мировой рекорд (81,06) за прокат короткой программы в командном турнире на Олимпиаде побила российская фигуристка Евгения Медведева. Набранные спортсменкой баллы вывели команду олимпийских атлетов из России на второе место по итогам коротких программ.
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