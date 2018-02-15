ЦБ отозвал лицензию у банка «Уральский капитал»

Уфимский банк «Уральский капитал» лишен лицензии, в банке назначена временная администрация.
ЦБ РФ лишил лицензии уфимский банк «Уральский капитал». Соответствующий приказ от 15 февраля регулятор опубликовал на своем сайте. В банке назначена временная администрация.
Причинами отзыва лицензии регулятор назвал несоблюдение банком законодательства в банковской сфере и нормативных актов ЦБ.
Из сообщения ЦБ РФ: «Проблемы в деятельности банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника кредитной организации, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества».
«Уральский капитал» по итогам 2017 года занимал 235-е место по размеру активов среди всех российских банков. Кредитная организация участвует в системе страхования вкладов.
Причинами отзыва лицензии регулятор назвал несоблюдение банком законодательства в банковской сфере и нормативных актов ЦБ.
Из сообщения ЦБ РФ: «Проблемы в деятельности банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника кредитной организации, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества».
«Уральский капитал» по итогам 2017 года занимал 235-е место по размеру активов среди всех российских банков. Кредитная организация участвует в системе страхования вкладов.
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