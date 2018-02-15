Посольство РФ в США выразило соболезнования в связи со стрельбой во Флориде

Посольство России в США пожелало скорейшего выздоровления раненным во Флориде, где преступник открыл огонь по окружающим.
Посольство РФ в США опубликовало сообщение с соболезнованиями на странице в Twitter.
Из сообщения посольства РФ в США: «Были шокированы, узнав о стрельбе в школе во Флориде. Мы разделяем скорбь тех, кто потерял своих близких, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим».
Напомним, жертвами стрельбы стали 17 человек, в больницах находятся 14 пострадавших. Стрелок задержан, это 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Подросток был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15. Нападавший имел при себе значительный боезапас и заранее включил пожарную сигнализацию, чтобы вывести из классов как можно больше учеников.
Из сообщения посольства РФ в США: «Были шокированы, узнав о стрельбе в школе во Флориде. Мы разделяем скорбь тех, кто потерял своих близких, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим».
Shocked to hear about #Floridaschoolshooting. We share the sorrow of those who lost their loved ones and wish a speedy recovery to the injured pic.twitter.com/jwx5e2pxhW— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 15 февраля 2018 г.
Напомним, жертвами стрельбы стали 17 человек, в больницах находятся 14 пострадавших. Стрелок задержан, это 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Подросток был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15. Нападавший имел при себе значительный боезапас и заранее включил пожарную сигнализацию, чтобы вывести из классов как можно больше учеников.
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