Посольство РФ в США выразило соболезнования в связи со стрельбой во Флориде

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Посольство РФ в США выразило соболезнования в связи со стрельбой во Флориде

Посольство РФ в США выразило соболезнования в связи со стрельбой во Флориде

Посольство РФ в США выразило соболезнования в связи со стрельбой во Флориде

Посольство России в США пожелало скорейшего выздоровления раненным во Флориде, где преступник открыл огонь по окружающим.

Посольство РФ в США опубликовало сообщение с соболезнованиями на странице в Twitter.

Из сообщения посольства РФ в США: «Были шокированы, узнав о стрельбе в школе во Флориде. Мы разделяем скорбь тех, кто потерял своих близких, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим».




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Ученики сняли на видео нападение на школу во Флориде
Напомним, жертвами стрельбы стали 17 человек, в больницах находятся 14 пострадавших. Стрелок задержан, это 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Подросток был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15. Нападавший имел при себе значительный боезапас и заранее включил пожарную сигнализацию, чтобы вывести из классов как можно больше учеников.

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