Углич вошел в состав Золотого кольца России

Углич стал девятым городом в составе туристического маршрута «Золотое кольцо России».

Город Углич включили в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Об этом сообщили в Министерстве культуры. Речь о включении города в проект зашла в середине января на Форуме малых городов. Тогда администрация Углича попросила президента России Владимира Путина рассмотреть этот вопрос.



Городские власти отметили, что в Угличе есть много памятников культурно-исторического наследия православной Руси. Кроме того, обслуживание туристов в городе уже соответствует всем современным требованиям.



До сегодняшнего дня в Золотое кольцо входили восемь русских городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Именно по этому кольцевому маршруту в 1967 году по заданию редакции газеты «Советская культура» проехал журналист Юрий Бычков. Свои путевые очерки он опубликовал под общим заголовком «Золотое кольцо». С тех пор это название прочно закрепилось и за этим маршрутом, и за городами, входящими в него.