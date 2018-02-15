Углич вошел в состав Золотого кольца России. Ярославская область, выставки и музеи, памятники, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУглич вошел в состав Золотого кольца России

Углич вошел в состав Золотого кольца России

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  • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Шустов
Углич вошел в состав Золотого кольца России

Углич вошел в состав Золотого кольца России

Углич вошел в состав Золотого кольца России
  • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Шустов

    • Углич стал девятым городом в составе туристического маршрута «Золотое кольцо России».

    Город Углич включили в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Об этом сообщили в Министерстве культуры. Речь о включении города в проект зашла в середине января на Форуме малых городов. Тогда администрация Углича попросила президента России Владимира Путина рассмотреть этот вопрос.

    Городские власти отметили, что в Угличе есть много памятников культурно-исторического наследия православной Руси. Кроме того, обслуживание туристов в городе уже соответствует всем современным требованиям.

    До сегодняшнего дня в Золотое кольцо входили восемь русских городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Именно по этому кольцевому маршруту в 1967 году по заданию редакции газеты «Советская культура» проехал журналист Юрий Бычков. Свои путевые очерки он опубликовал под общим заголовком «Золотое кольцо». С тех пор это название прочно закрепилось и за этим маршрутом, и за городами, входящими в него.

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