На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружено 4 тысячи обломков. МЧС, Московская область, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружено 4 тысячи обломков

На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружено 4 тысячи обломков

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На месте крушения <nobr>Ан-148</nobr> в Подмосковье обнаружено 4 тысячи обломков

На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружено 4 тысячи обломков

На месте крушения <nobr>Ан-148</nobr> в Подмосковье обнаружено 4 тысячи обломков

    Поисковые работы на месте крушения Ан-148 в Подмосковье вступают в завершающую фазу.

    Как сообщили в оперативном штабе, всего обнаружено свыше 4 тысяч обломков. Их переправили на аэродром Жуковский. Там специалисты производят так называемую выкладку, чтобы упростить выяснения причин трагедии. Что касается поисковой операции, в финальной стадии ее площадь будет увеличена.

    Сергей Полетыкин, начальник ГУ МЧС России по Московской области: «Принято решение на уровне правительственной комиссии расширить зону поиска. Это сделано по рекомендации Следственного комитета и нашего министра. И расширить до 50 гектар. Сейчас мы занимаемся именно этим, чтобы с завтрашнего дня начать работу по оставшимся фрагментам авиационного судна на площади в 50 гектар».

    Родственники жертв катастрофы получают первые выплаты. С близкими и родными погибших продолжают работать психологи.

    Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» следовал по маршруту Москва — Орск. Лайнер разбился в воскресенье практически сразу после вылета из Домодедово. Погибли все, кто был на борту: 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Согласно версии, которую выдвинули в МАК после расшифровки одного из черных ящиков, к трагедии могло привести обледенение датчиков скорости.



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