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    Четыре человека стали жертвами пожара в жилом доме в Улан-Удэ

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    Четыре человека стали жертвами пожара в жилом доме в Улан-Удэ

    Четыре человека стали жертвами пожара в жилом доме в <nobr>Улан-Удэ</nobr>

    Четыре человека погибли при пожаре в жилом деревянном доме в столице Бурятии.

    Четыре человека стали жертвами пожара в жилом доме в столице Бурятии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

    Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Бурятия: «Одноэтажный деревянный дом по улице Рабочая в городе Улан-Удэ загорелся сегодня под утро. На момент прибытия пожарных жилой дом был полностью охвачен огнем… При разборе и проливке места пожара были обнаружены тела четверых человек, их личности устанавливаются».

    В ведомстве добавили, что в тушении пожара были задействованы 18 человек и 6 единиц техники. На месте трагедии работают следователи, начата проверка.

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