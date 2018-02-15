К концу зимы сугробы в Москве вырастут до 2 метров

Высота сугробов в Москве, согласно прогнозам, достигнет к концу зимы 2 метров, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Снегопады продолжатся в Москве до конца зимы, и высота сугробов в столице, согласно прогнозам, к весне достигнет 2 метров. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Петр Бирюков, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: «По прогнозам снег еще будет идти. И такая погода с переменными температурами между плюсом и минусом, снегопадами сохранится примерно до 5 марта. Выпало уже около 180 см снега, к концу зимы приблизимся метрам к двум».
Напомним, в начале февраля на Центральную Россию обрушился рекордный по силе снегопад. Движение в ряде городов, в том числе в столице, было практически парализовано. По словам Бирюкова, к расчистке улиц в Москве были подключены еще несколько инженерных компаний: «Мосводоканал», «Мосводосток», «Гормост», «МОЭК» и других. Благодаря им снег в городе убирают в два раза быстрее, чем положено по нормативам.
Заместитель мэра также напомнил, что на управляющие компании, которые не убирают снег во дворах, москвичи могут пожаловаться на порталах «Наш город» и «Активный гражданин».
Петр Бирюков, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: «По прогнозам снег еще будет идти. И такая погода с переменными температурами между плюсом и минусом, снегопадами сохранится примерно до 5 марта. Выпало уже около 180 см снега, к концу зимы приблизимся метрам к двум».
Напомним, в начале февраля на Центральную Россию обрушился рекордный по силе снегопад. Движение в ряде городов, в том числе в столице, было практически парализовано. По словам Бирюкова, к расчистке улиц в Москве были подключены еще несколько инженерных компаний: «Мосводоканал», «Мосводосток», «Гормост», «МОЭК» и других. Благодаря им снег в городе убирают в два раза быстрее, чем положено по нормативам.
Заместитель мэра также напомнил, что на управляющие компании, которые не убирают снег во дворах, москвичи могут пожаловаться на порталах «Наш город» и «Активный гражданин».
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