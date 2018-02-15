В США предупредили о возможных досрочных выборах на Украине

Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором неожиданно много внимания уделено Украине. В документе говорится, что пробуксовка реформ, снижение уровня жизни, коррупция и политические противостояния могут привести страну к досрочным выборам.

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Доклад Национальной разведки США обычно дает оценку всем возможным глобальным угрозам безопасности. Украине, как и многим другим странам, традиционно посвящено в этих докладах два-три абзаца. Однако еще в 2016 году американские специалисты обнадеживали: Украина добилась прогресса на пути реформ и в своих усилиях по укреплению связей с западными институтами. В докладе этого года говорится, отмечается снижение уровня жизни на Украине и в связи с этим не исключаются досрочные президентские выборы. По данным же украинских социологов, действующую власть и нынешнего президента страны Петра Порошенко поддерживают всего 5% населения.



Впрочем, и политологи, и бывший премьер Украины Николай Азаров говорят, что даже в такой ситуации странно говорить о внеочередных президентских выборах, ведь очередные стартуют через семь-восемь месяцев.



Николай Азаров, премьер-министр Украины в 2010–2013 годах: «Конечно, такой президент должен уйти. Но кто проголосует за это? Мы же не о перевороте говорим, а о законных досрочных выборах. Значит, должен парламент проголосовать. А в парламенте все контролируется Порошенко».



Получается, что либо информация о выборах в американском докладе устаревшая, либо его публикация именно в таком виде не случайна. Возможно, это привет из-за океана лидеру Украины.



Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии: «У него есть внятные сигналы, он или люди из его окружения общаются с американским посольством и прекрасно знают, что они раздражены… не просто недовольны, а раздражены сегодняшней политикой президента».



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Полякова.