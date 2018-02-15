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    Ученики сняли на видео нападение на школу во Флориде. США, дети и подростки, стрельба, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУченики сняли на видео нападение на школу во Флориде

    Ученики сняли на видео нападение на школу во Флориде

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    Ученики сняли на видео нападение на школу во Флориде

    Ученики сняли на видео нападение на школу во Флориде

    Ученики сняли на видео нападение на школу во Флориде

      Видеозапись нападения на школу на юге Флориды было опубликовано в соцсетях.

      Запись, на которой видно, как ученики прячутся под партами, а вокруг звучат выстрелы, было опубликовано в соцсетях. В кадр попал также ноутбук с простреленным экраном.

      смотретьНеизвестный открыл стрельбу в школе во Флориде: есть погибшие
      Неизвестный открыл стрельбу в школе во Флориде: есть погибшие
      О том, что неизвестный молодой человек открыл стрельбу по ученикам старшей школы «Марджори Стоунман Дуглас» в городе Паркленде, штат Флорида, стало известно в среду. В настоящее время, сообщают местные власти, из здания школы эвакуированы все ученики. Нападавший уже задержан. Как сообщил агентству Associated Press представитель местных властей, подозреваемого зовут Николас Круз, ему 19 лет, и он ранее учился в этой школе. По некоторым данным, он стрелял из винтовки.

      В настоящее время шериф округа подтвердил госпитализацию 14 человек. Официальных данных о числе погибших нет, по сообщениям местных СМИ, их от 2 до 7 человек.

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