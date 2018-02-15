Ученики сняли на видео нападение на школу во Флориде

Видеозапись нападения на школу на юге Флориды было опубликовано в соцсетях.
Запись, на которой видно, как ученики прячутся под партами, а вокруг звучат выстрелы, было опубликовано в соцсетях. В кадр попал также ноутбук с простреленным экраном.
О том, что неизвестный молодой человек открыл стрельбу по ученикам старшей школы «Марджори Стоунман Дуглас» в городе Паркленде, штат Флорида, стало известно в среду. В настоящее время, сообщают местные власти, из здания школы эвакуированы все ученики. Нападавший уже задержан. Как сообщил агентству Associated Press представитель местных властей, подозреваемого зовут Николас Круз, ему 19 лет, и он ранее учился в этой школе. По некоторым данным, он стрелял из винтовки.
В настоящее время шериф округа подтвердил госпитализацию 14 человек. Официальных данных о числе погибших нет, по сообщениям местных СМИ, их от 2 до 7 человек.
О том, что неизвестный молодой человек открыл стрельбу по ученикам старшей школы «Марджори Стоунман Дуглас» в городе Паркленде, штат Флорида, стало известно в среду. В настоящее время, сообщают местные власти, из здания школы эвакуированы все ученики. Нападавший уже задержан. Как сообщил агентству Associated Press представитель местных властей, подозреваемого зовут Николас Круз, ему 19 лет, и он ранее учился в этой школе. По некоторым данным, он стрелял из винтовки.
В настоящее время шериф округа подтвердил госпитализацию 14 человек. Официальных данных о числе погибших нет, по сообщениям местных СМИ, их от 2 до 7 человек.
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