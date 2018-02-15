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    Суд в США вынес приговор обвиняемому в хакерстве россиянину Дринкману

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    Суд в США вынес приговор обвиняемому в хакерстве россиянину Дринкману

    Суд в США вынес приговор обвиняемому в хакерстве россиянину Дринкману

    Гражданина России Владимира Дринкмана, обвиняемого в организации одной из крупнейших хакерских атак в истории США, приговорили к 12 годам тюрьмы.

    Суд в американском штате Нью-Джерси приговорил россиянина Владимира Дринкмана, обвиненного в хакерстве, к 12 годам заключения, передает ТАСС.

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    Граждан России Владимира Дринкмана и Дмитрия Смилянца обвиняют в организации одной из крупнейших хакерских атак в истории США. Дринкман и Смилянец были арестованы в Нидерландах в 2012 году по запросу американской стороны и впоследствии выданы США. Кроме них, по этому делу проходят еще четверо россиян и один украинец. По данным следствия, все они причастны к взлому компьютерных сетей более 15 компаний и краже номеров около 160 млн кредитных карт.

    Дринкман считался главным подозреваемым; ему были предъявлены обвинения по 11 пунктам, максимальный срок по которым составляет в совокупности 155 лет. Дринкман признал свою вину в сентябре 2015 года.

    Ущерб от действий Дринкмана суд оценил приблизительно в 312 млн долларов, однако размер штрафа, который придется заплатить осужденному, пока не определен.

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