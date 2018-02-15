Собчак, Симоньян и Захарова выступили на юбилее журнала «Русский пионер»

Если есть «Русский пионер», значит, у него должна быть своя пионерская организация, решил старший вожатый Андрей Колесников и объединил на страницах издания людей, часто далеких от журналистики, а еще чаще — друг от друга.
Со своими мыслями о жизни, сомнениями и признаниями со страниц литературного журнала «Русского пионера» уже 10 лет выступают политики, чиновники, олигархи, знаменитости, от которых не ожидаешь глубоких размышлений и тем более — изысканной набоковской строки в тексте. Прочтешь и умилишься — миллиарды на счетах, а тоже люди, тоскуют по детским играм во дворе провинциальной многоэтажки, делятся воспоминаниями о первой любви и первом миллионе.
Юбилей журнала отметили в Музее современной истории России, где еще недавно располагался Музей революции. И в этом тоже была символичность — в первый день рождения гости громко веселились на крейсере «Аврора». Хотя главный редактор Андрей Колесников утверждает, что от идей революции, да и вообще от политики журнал далек. В этом и есть секрет того, что его авторы мирно соседствуют не только на страницах журнала, но и на вечеринках, которые называются «пионерские чтения».
Андрей Колесников, главный редактор журнала «Русский пионер»: «Один из наших колумнистов Андрей Орлов написал стихотворение, которое называлось „Перемирие у воды“. Так случается в период засухи, когда хищники и жертвы приходят и главное напиться воды. И он посвятил это как раз журналу „Русский пионер“. И высказался, на самом деле, исчерпывающе».
Но в этот раз гости, видимо, решили немного пошалить. Так кандидат в президенты Ксения Собчак вместо обещанной колонки из журнала зачитала гостям свою предвыборную программу, глава RT Маргарита Симоньян вспомнила ночные купания с главным редактором Русского пионера в источниках Армении, а официальный представитель МИД Мария Захарова обнародовала заметку, которую Колесников отказался публиковать — из-за той самой антиполитической цензуры.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Я много где говорю и пишу, уже не первый год. За все эти годы ни разу ни одно издание не отказалось от публикации какого-либо моего материала».
Но Колесников оставался непреклонен: «Русский пионер» — о личном и сокровенном. Для политических дебатов есть другие места, где уже никакого водяного перемирия не бывает, а порой и до драк доходит. Но в этой пионерской дружине 10 лет удавалось сохранять единство противоположностей.
Подробности — в материале программы «Итоги дня».
Юбилей журнала отметили в Музее современной истории России, где еще недавно располагался Музей революции. И в этом тоже была символичность — в первый день рождения гости громко веселились на крейсере «Аврора». Хотя главный редактор Андрей Колесников утверждает, что от идей революции, да и вообще от политики журнал далек. В этом и есть секрет того, что его авторы мирно соседствуют не только на страницах журнала, но и на вечеринках, которые называются «пионерские чтения».
Андрей Колесников, главный редактор журнала «Русский пионер»: «Один из наших колумнистов Андрей Орлов написал стихотворение, которое называлось „Перемирие у воды“. Так случается в период засухи, когда хищники и жертвы приходят и главное напиться воды. И он посвятил это как раз журналу „Русский пионер“. И высказался, на самом деле, исчерпывающе».
Но в этот раз гости, видимо, решили немного пошалить. Так кандидат в президенты Ксения Собчак вместо обещанной колонки из журнала зачитала гостям свою предвыборную программу, глава RT Маргарита Симоньян вспомнила ночные купания с главным редактором Русского пионера в источниках Армении, а официальный представитель МИД Мария Захарова обнародовала заметку, которую Колесников отказался публиковать — из-за той самой антиполитической цензуры.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Я много где говорю и пишу, уже не первый год. За все эти годы ни разу ни одно издание не отказалось от публикации какого-либо моего материала».
Но Колесников оставался непреклонен: «Русский пионер» — о личном и сокровенном. Для политических дебатов есть другие места, где уже никакого водяного перемирия не бывает, а порой и до драк доходит. Но в этой пионерской дружине 10 лет удавалось сохранять единство противоположностей.
Подробности — в материале программы «Итоги дня».
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