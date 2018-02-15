Бабушки строгого режима: как в России сидится старушкам-рецидивисткам

Не сумев побороть страсть к нарушению закона, в российских колониях мотают сроки преступницы преклонных лет. За что чаще всего сажают уголовниц почтенного возраста? Как к ним относятся родные и правда ли, что завязать в этом возрасте почти невозможно?

Баба Зина — живой пример того, как ломаются стереотипы: о том, например, что среди старушек не бывает рецидивисток, и о том, что на восьмом десятке обычно копят на похороны. Баба Зина деньги не копит.



Зинаида Бадамшина, заключенная: «Зачем, для чего? Как я вернусь к родным, родственникам, я еще хочу с ними побегать».



Но выйти на свободу, даже если срок истекает завтра, не так-то просто. Для старушек-рецидивисток колония становится вторым домом, где даже часовой на вышке уже как родной. К тому же старшим тут уважение и почет: парикмахерская вне очереди, лучшие нары.



В России нет специальных колоний для пожилых людей. Там, где сейчас мотают срок старики, раньше содержали малолетних преступников. Для пенсионерок созданы все условия: так, в этой в колонии есть даже огород на месте бывшего футбольного поля. Летом заключенные растят овощи. Зимой — когда гоняют чифир, когда вяжут с утра до вечера. Разница лишь в том, что дома носки для внучат сплетают спицами, а здесь — стержнями для шариковых ручек. Если, конечно, внуки от бабушки не отказались.



Семья — пожалуй, самый больной вопрос для пожилых заключенных. У многих дети пошли по стопам мамы. А чтобы внуки не пошли по стопам бабушки, дома им обычно говорят, что бабушка в больнице.



Зинаида Парфенова, заключенная: «Маленькая очень ждет, вот ей сейчас тринадцать лет, спрашивает постоянно: баб, как там, как твоя ножка. Переживает за мою ножку».



Место ли старушкам за решеткой? И можно было бы дать им побольше поблажек? Наверное, да. Но тогда это уже будет не зона, а дом престарелых. А ведь многие попали сюда за серьезные преступления: например, за распространение наркотиков.



Подробности — в специальном репортаже корреспондента НТВ Алексея Петрушко.