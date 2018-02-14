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    Верховный суд рассмотрит жалобу Собчак на регистрацию Путина

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    Верховный суд рассмотрит жалобу Собчак на регистрацию Путина

    Верховный суд рассмотрит жалобу Собчак на регистрацию Путина

    ВС РФ принял к производству обращение Ксении Собчак, которая потребовала признать незаконной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты.

    Верховный суд России принял к производству жалобу кандидата в президенты Ксении Собчак на регистрацию кандидатом Владимира Путина. Заседание назначено на 16 февраля, уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

    смотретьЦИК ответил Собчак, пожаловавшейся на регистрацию Путина
    ЦИК ответил Собчак, пожаловавшейся на регистрацию Путина
    Напомним, ранее Собчак назвала регистрацию Путина в качестве кандидата в президенты незаконной. По ее словам, Путин не имеет права участвовать в выборах, так как он ранее уже занимал пост президента РФ два срока подряд. В ЦИК уже ответили, что жалоба Собчак безосновательна, а вопрос о участии Путина в выборах уже был изучен и давно закрыт.

    Николай Булаев, зампред ЦИК: «Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ: на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича Путина нет».

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