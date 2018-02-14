Китайская полиция опубликовала видео самого глупого ограбления в истории

В Шанхае незадачливый преступник сорвал ограбление, попав в подельника кирпичом.

Злоумышленники собирались залезть в интересующее их помещение, разбив витрину кирпичами. Однако один из грабителей случайно попал прямо в голову своему напарнику, отправив его в глубокий нокаут.



В результате незадачливому преступнику пришлось бежать, подхватив потерявшего сознание коллегу.



Запись с камеры видеонаблюдения опубликовала шанхайская полиция на своей странице в китайской соцсети Weibo. При этом полицейские отметили, что в том случае, «если бы все грабители были такими, нам бы не пришлось работать сверхурочно». Пользователи же окрестили произошедшее самым глупым ограблением в истории.