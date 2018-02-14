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    Китайская полиция опубликовала видео самого глупого ограбления в истории. Китай, кражи и ограбления, курьезы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКитайская полиция опубликовала видео самого глупого ограбления в истории

    Китайская полиция опубликовала видео самого глупого ограбления в истории

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    Китайская полиция опубликовала видео самого глупого ограбления в истории

    Китайская полиция опубликовала видео самого глупого ограбления в истории

      В Шанхае незадачливый преступник сорвал ограбление, попав в подельника кирпичом.

      Злоумышленники собирались залезть в интересующее их помещение, разбив витрину кирпичами. Однако один из грабителей случайно попал прямо в голову своему напарнику, отправив его в глубокий нокаут.

      В результате незадачливому преступнику пришлось бежать, подхватив потерявшего сознание коллегу.

      Запись с камеры видеонаблюдения опубликовала шанхайская полиция на своей странице в китайской соцсети Weibo. При этом полицейские отметили, что в том случае, «если бы все грабители были такими, нам бы не пришлось работать сверхурочно». Пользователи же окрестили произошедшее самым глупым ограблением в истории.

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