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    Раскрыт размер премий руководству «Сбербанка»

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    Раскрыт размер премий руководству «Сбербанка»

    Раскрыт размер премий руководству «Сбербанка»

    «Сбербанк» в прошлом году на 42% увеличил выплаты членам правления.

    Как следует из ежеквартального отчета «Сбербанка», в прошлом году на выплаты руководству было направлено 5,108 млрд рублей.

    23% (1,183 млрд рублей) от это суммы составило фиксированное вознаграждение. Еще 3,918 млрд рублей направлено на выплату премий, вознаграждений за результаты работы в 2017 году и траншей долгосрочного вознаграждения прошлых лет.

    Кроме того, 1,6 млрд рублей составил размер отложенного долгосрочного вознаграждения членам правления, а 7,1 млн рублей некоторые члены правления получили за работу в наблюдательном совете банка.

    Как отмечает «Интерфакс», в 2016 году руководство «Сбербанка» в целом получило 3,591 млрд рублей.

    В состав правления «Сбербанка» входят 10 человек.

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