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    Петербуржцы проводят зиму на Масляном лугу ЦПКиО. Масленица, Санкт-Петербург, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцы проводят зиму на Масляном лугу ЦПКиО

    Петербуржцы проводят зиму на Масляном лугу ЦПКиО

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    Петербуржцы проводят зиму на Масляном лугу ЦПКиО

    Петербуржцы проводят зиму на Масляном лугу ЦПКиО

      В Центральном парке культуры и отдыха начали готовиться к широкой Масленице.

      Перед гуляниями как и всегда расчистили Масляный луг и установили там семиметровое чучело. В этот раз оно также выполнено в исконно русском стиле — наряжено в бело-красное платье с орнаментом.

      Организаторы в прямом смысле обещают жару 18 февраля, когда будут сжигать фигуру Масленицы. Будут и хороводы, однако, чтобы избежать травм и ожогов, люди будут ходить вдоль ограды.

      Праздничные гуляния пройдут в воскресенье, 18 февраля, сразу на нескольких площадках парка. Гостей ждут песни, пляски, состязания. Будет работать и каток — ведь до весны еще половина месяца.

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