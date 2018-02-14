Петербуржцы проводят зиму на Масляном лугу ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха начали готовиться к широкой Масленице.

Перед гуляниями как и всегда расчистили Масляный луг и установили там семиметровое чучело. В этот раз оно также выполнено в исконно русском стиле — наряжено в бело-красное платье с орнаментом.



Организаторы в прямом смысле обещают жару 18 февраля, когда будут сжигать фигуру Масленицы. Будут и хороводы, однако, чтобы избежать травм и ожогов, люди будут ходить вдоль ограды.



Праздничные гуляния пройдут в воскресенье, 18 февраля, сразу на нескольких площадках парка. Гостей ждут песни, пляски, состязания. Будет работать и каток — ведь до весны еще половина месяца.