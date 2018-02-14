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    Прокуратура Петербурга признала стройку на Ремесленной улице вредной для местных жителей. Санкт-Петербург, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрокуратура Петербурга признала стройку на Ремесленной улице вредной для местных жителей

    Прокуратура Петербурга признала стройку на Ремесленной улице вредной для местных жителей

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    Прокуратура Петербурга признала стройку на Ремесленной улице вредной для местных жителей

    Прокуратура Петербурга признала стройку на Ремесленной улице вредной для местных жителей

      Надзорное ведомство подтвердило превышение уровня шума в квартирах небезызвестного дома 5 на Ремесленной улице.

      Источником шума стала техника, задействованная на строительстве моста через остров Серный. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение депутата Алексея Ковалёва.

      Материалы проверки направлены в Роспотребнадзор для принятия решения о возбуждении административного дела. А вот сами жители многоэтажки, похоже, перестали надеяться на переписку с чиновниками и надзорными органами.

      Они подошли к проблеме творчески и снялись в клипе, где речь в том числе идет и строительных кранах, работающих во дворе жилого здания. Между тем стало известно, что в таких условиях героям видеоролика придется существовать как минимум до 30 апреля.

      Именно к этому времени, по информации Смольного, планируется завершить возведение переправы. Сейчас работы выполнены на 80 процентов. Сегодня специалисты компании «Пилон» приступили к монтажу вантовой системы.

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