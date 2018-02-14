Минфин США: Трамп одобрил введение новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп обсудил с министром финансов Стивеном Мнучиным новые антироссийские санкции.
Американский лидер поприветствовал работу по введению новых ограничительных мер против России. Об этом рассказал Мнучин в рамках слушании по бюджету в финансовом комитете Сената, передает РИА Новости.
Стивен Мнучин, министр финансов США: «Я докладывал президенту о процессе введения санкций, он поприветствовал новые санкции. Президент делегировал мне обязанность по введению санкций против РФ. Я представляю администрацию. И я уверяю вас, санкции против России будут. Невозможно выразиться более точно. Работа по введению санкций ведется».
При этом он уточнил, что Минфин вырабатывает ограничительные меры, касающиеся олигархов и «лидеров правительства» России, а Госдеп США — затрагивающие оборонно-промышленный сектор России и ее спецслужбы, передает ТАСС.
Напомним, в конце января в США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» был представлен «кремлевский доклад». В открытый список были включены 114 высокопоставленных российских чиновников и глав госкорпораций, а также 96 крупных бизнесменов. В закрытом списке, как сообщается, фигурантов еще больше. В самом «кремлевском докладе» не содержится никаких санкционных требований, однако санкции против фигурантов черного списка могут быть введены в ближайшие месяцы.
Стивен Мнучин, министр финансов США: «Я докладывал президенту о процессе введения санкций, он поприветствовал новые санкции. Президент делегировал мне обязанность по введению санкций против РФ. Я представляю администрацию. И я уверяю вас, санкции против России будут. Невозможно выразиться более точно. Работа по введению санкций ведется».
При этом он уточнил, что Минфин вырабатывает ограничительные меры, касающиеся олигархов и «лидеров правительства» России, а Госдеп США — затрагивающие оборонно-промышленный сектор России и ее спецслужбы, передает ТАСС.
Напомним, в конце января в США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» был представлен «кремлевский доклад». В открытый список были включены 114 высокопоставленных российских чиновников и глав госкорпораций, а также 96 крупных бизнесменов. В закрытом списке, как сообщается, фигурантов еще больше. В самом «кремлевском докладе» не содержится никаких санкционных требований, однако санкции против фигурантов черного списка могут быть введены в ближайшие месяцы.
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