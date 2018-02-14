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    Фристайлист и скелетонистка устроили предолимпийскую свадьбу на Сахалине. браки и разводы, Олимпиада, Сахалин, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФристайлист и скелетонистка устроили предолимпийскую свадьбу на Сахалине

    Фристайлист и скелетонистка устроили предолимпийскую свадьбу на Сахалине

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    Фристайлист и скелетонистка устроили предолимпийскую свадьбу на Сахалине

    Фристайлист и скелетонистка устроили предолимпийскую свадьбу на Сахалине

    Фристайлист и скелетонистка устроили предолимпийскую свадьбу на Сахалине

      Сегодня на Сахалине состоялась необычная предолимпийская свадьба.

      Член сборной страны по фристайлу Семён Денщиков женился на скелетонистке Ольге Потылицыной. Оба они живут в Красноярском крае, но на Сахалине жених проводил последний тренировочный сбор перед поездкой на Олимпиаду. Изначально пара планировала устроить торжество в самом Пхёнчхане, но в ноябре МОК пожизненно дисквалифицировал Потылицыну, и хотя затем Спортивный арбитраж обвинения с нее снял, приглашение на Игры в Корее невеста так и не получила.

      Семён Денщиков: «12 февраля меня осенило, а почему бы нам не пожениться здесь, на Сахалине. Оля выступала 14 февраля 2014 года на Олимпийских играх в Сочи и заняла там пятое место, очень сильно расстроилась. Поэтому для нее этот день, 14 февраля, был грустным. Я решил сделать его счастливым. Я позвонил Оле, и она прилетела, за один день все подготовили».

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