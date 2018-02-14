Старушки за решеткой: как и за что сидят пенсионеры

Любопытная криминальная история взорвала сегодня интернет:
73-летняя москвичка обвинила в воровстве собственную мать, которой исполнилось 106 лет. Пострадавшая пришла в полицию подавать заявление и рассказала, что мать-долгожительница украла у нее деньги и документы. По данному факту ведется проверка, не исключено, что дамы преклонных лет могут оказаться фигурантами уголовного дела. И это в наши дни не редкость.
В том, что возраст тюрьме не помеха, убедился корреспондент НТВ Алексей Петрушко.
Баба Зина — живой пример того, как ломаются стереотипы о том, что среди старушек, например, не бывает рецидивисток. А оказывается, бывает. Выйти на свободу, даже если срок истекает завтра, не так просто. Для старушек-рецидивисток колония стала вторым домом. К тому же старшим тут уважение и почет: парикмахерская вне очереди, лучшие нары, на обед — борщ, картошка с мясом и компот.
В Росси нет специальных колоний для бабушек и дедушек. Там, где сейчас мотают срок старики, раньше содержали малолетних. Подростки гоняли в свободное время мяч по полю, а теперь, когда колонию перепрофилировали под рецидивисток, на этом же самом месте — огород. То есть летом они ковыряются в земле. Зимой когда гоняют чифир, когда вяжут с утра до вечера. И разница лишь в том, что дома носки для внучат сплетают спицами, а здесь — стержнями для шариковых ручек. Если, конечно, внуки от бабушки не отказались.
Семья, пожалуй, самый больной вопрос для пожилых заключенных. У многих дети пошли по стопам мамы. А чтобы внуки, не дай бог, не пошли по стопам бабушки, дома обычно говорят: приболела, легла в больницу. Но статьи у них не детские: многие сидят за наркотики.
Специальный репортаж «Бабушки строгого режима» смотрите сегодня в программе «Итоги дня» а 23:40 на НТВ.
Баба Зина — живой пример того, как ломаются стереотипы о том, что среди старушек, например, не бывает рецидивисток. А оказывается, бывает. Выйти на свободу, даже если срок истекает завтра, не так просто. Для старушек-рецидивисток колония стала вторым домом. К тому же старшим тут уважение и почет: парикмахерская вне очереди, лучшие нары, на обед — борщ, картошка с мясом и компот.
В Росси нет специальных колоний для бабушек и дедушек. Там, где сейчас мотают срок старики, раньше содержали малолетних. Подростки гоняли в свободное время мяч по полю, а теперь, когда колонию перепрофилировали под рецидивисток, на этом же самом месте — огород. То есть летом они ковыряются в земле. Зимой когда гоняют чифир, когда вяжут с утра до вечера. И разница лишь в том, что дома носки для внучат сплетают спицами, а здесь — стержнями для шариковых ручек. Если, конечно, внуки от бабушки не отказались.
Семья, пожалуй, самый больной вопрос для пожилых заключенных. У многих дети пошли по стопам мамы. А чтобы внуки, не дай бог, не пошли по стопам бабушки, дома обычно говорят: приболела, легла в больницу. Но статьи у них не детские: многие сидят за наркотики.
Специальный репортаж «Бабушки строгого режима» смотрите сегодня в программе «Итоги дня» а 23:40 на НТВ.
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