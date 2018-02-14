Российские дипломаты и историки будут вместе бороться с фальсификациями прошлого

Соглашение для совместной борьбы с попытками фальсифицировать историю заключили сегодня МИД и Российское военно-историческое общество.

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Цель документа — объединение усилий по сохранению наследия нашей страны на территории иностранных государств, а также продвижение просветительских и научных проектов, посвященных истории России.



В рамках соглашения планируется издание книг, поддержка международных молодежных проектов и развитие военно-исторического туризма.