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    Российские дипломаты и историки будут вместе бороться с фальсификациями прошлого. история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские дипломаты и историки будут вместе бороться с фальсификациями прошлого

    Российские дипломаты и историки будут вместе бороться с фальсификациями прошлого

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    Российские дипломаты и историки будут вместе бороться с фальсификациями прошлого

    Российские дипломаты и историки будут вместе бороться с фальсификациями прошлого

    Российские дипломаты и историки будут вместе бороться с фальсификациями прошлого

      Соглашение для совместной борьбы с попытками фальсифицировать историю заключили сегодня МИД и Российское военно-историческое общество.

      Цель документа — объединение усилий по сохранению наследия нашей страны на территории иностранных государств, а также продвижение просветительских и научных проектов, посвященных истории России.

      В рамках соглашения планируется издание книг, поддержка международных молодежных проектов и развитие военно-исторического туризма.

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