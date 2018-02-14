Министр строительства рассказал о решении проблем обманутых дольщиков

В этом году планируется восстановить права обманутых дольщиков по
360-ти объектам. С таким заявлением выступил сегодня министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
В Подмосковье ключи от квартир получат 3 тысячи обманутых дольщиков. Эти решения последовали сегодня после совещания с участием полпреда президента в Центральном округе.
Совещание было проведено по итогам встречи представителей власти с жителями подмосковной Балашихи. Она состоялась буквально накануне.
Совещание было проведено по итогам встречи представителей власти с жителями подмосковной Балашихи. Она состоялась буквально накануне.
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