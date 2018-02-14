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    Министр строительства рассказал о решении проблем обманутых дольщиков. дольщики, жилье, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинистр строительства рассказал о решении проблем обманутых дольщиков

    Министр строительства рассказал о решении проблем обманутых дольщиков

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Министр строительства рассказал о решении проблем обманутых дольщиков

    Министр строительства рассказал о решении проблем обманутых дольщиков

    Министр строительства рассказал о решении проблем обманутых дольщиков
    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

      • В этом году планируется восстановить права обманутых дольщиков по 360-ти объектам. С таким заявлением выступил сегодня министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

      В Подмосковье ключи от квартир получат 3 тысячи обманутых дольщиков. Эти решения последовали сегодня после совещания с участием полпреда президента в Центральном округе.

      Совещание было проведено по итогам встречи представителей власти с жителями подмосковной Балашихи. Она состоялась буквально накануне.

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