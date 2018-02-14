ФБР просит американцев не пользоваться китайскими смартфонами

Спецслужбы США не рекомендуют американцам использовать китайские смартфоны Huawei и ZTE.
Глава ФБР Кристофер Рэй заявил на слушаниях в сенате, что эти две компании, возможно, работают на власти КНР. А сенаторы говорили о том, что через китайские смартфоны Пекин пытается получить доступ к американским технологиям.
Ранее власти США точно также объявили угрозой нацбезопасности антивирус Касперского. И хотя российская компания даже пообещала раскрыть свои исходные коды, это не помогло.
Ранее власти США точно также объявили угрозой нацбезопасности антивирус Касперского. И хотя российская компания даже пообещала раскрыть свои исходные коды, это не помогло.
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