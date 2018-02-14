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    ФБР просит американцев не пользоваться китайскими смартфонами. Китай, мобильная связь, США, ФБР. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФБР просит американцев не пользоваться китайскими смартфонами

    ФБР просит американцев не пользоваться китайскими смартфонами

    6 комментариев
    ФБР просит американцев не пользоваться китайскими смартфонами

    ФБР просит американцев не пользоваться китайскими смартфонами

    ФБР просит американцев не пользоваться китайскими смартфонами

      Спецслужбы США не рекомендуют американцам использовать китайские смартфоны Huawei и ZTE.

      Глава ФБР Кристофер Рэй заявил на слушаниях в сенате, что эти две компании, возможно, работают на власти КНР. А сенаторы говорили о том, что через китайские смартфоны Пекин пытается получить доступ к американским технологиям.

      Ранее власти США точно также объявили угрозой нацбезопасности антивирус Касперского. И хотя российская компания даже пообещала раскрыть свои исходные коды, это не помогло.

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