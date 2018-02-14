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    Третьяк рассказал о разговоре в раздевалке сборной после поражения от словаков

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    Третьяк рассказал о разговоре в раздевалке сборной после поражения от словаков

    Третьяк рассказал о разговоре в раздевалке сборной после поражения от словаков

    Третьяк рассказал о разговоре в раздевалке сборной после поражения от словаков
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев

    • Владислав Третьяк рассказал, что в раздевалке сборной России по хоккею после поражения на старте олимпийского турнира состоялся очень хороший разговор.

    По словам знаменитого спортсмена и президента ФХР, российские хоккеисты «всё понимают».

    Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России: «Потом счет стал 2:1 — думали, ну, случайно. Потом 2:2 — думали, добьем. К сожалению, не получилось. Заметно стали волноваться потом. Но команда у нас есть. В раздевалке очень хороший разговор был, все всё понимают. Готовимся к следующей игре».

    При этом Третьяк подчеркнул, на Олимпиаде нет слабых соперников, и пожелал хоккеистам удачи, передает РИА Новости.

    В свою очередь наставник сборной Олег Знарок заявил, что россияне расслабились после двух забитых в начале матча голов, и взял ответственность за поражение на себя.

    Олег Знарок, главные тренер сборной России по хоккею: «Сами отдали игру, все ошибки, которые мы совершили, я беру на себя, это моя команда. Мы, видимо, решили, что все так быстро произошло, все так хорошо».

    Напомним, сегодня сборная России со счетом 2:3 уступила команде Словакии в стартовом матче олимпийского турнира, выигрывая по ходу встречи 2:0. Следующим соперником россиян станет команда Словении. Матч состоится 16 февраля.

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