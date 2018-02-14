Третьяк рассказал о разговоре в раздевалке сборной после поражения от словаков

Владислав Третьяк рассказал, что в раздевалке сборной России по хоккею после поражения на старте олимпийского турнира состоялся очень хороший разговор.
По словам знаменитого спортсмена и президента ФХР, российские хоккеисты «всё понимают».
Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России: «Потом счет стал 2:1 — думали, ну, случайно. Потом 2:2 — думали, добьем. К сожалению, не получилось. Заметно стали волноваться потом. Но команда у нас есть. В раздевалке очень хороший разговор был, все всё понимают. Готовимся к следующей игре».
При этом Третьяк подчеркнул, на Олимпиаде нет слабых соперников, и пожелал хоккеистам удачи, передает РИА Новости.
В свою очередь наставник сборной Олег Знарок заявил, что россияне расслабились после двух забитых в начале матча голов, и взял ответственность за поражение на себя.
Олег Знарок, главные тренер сборной России по хоккею: «Сами отдали игру, все ошибки, которые мы совершили, я беру на себя, это моя команда. Мы, видимо, решили, что все так быстро произошло, все так хорошо».
Напомним, сегодня сборная России со счетом 2:3 уступила команде Словакии в стартовом матче олимпийского турнира, выигрывая по ходу встречи 2:0. Следующим соперником россиян станет команда Словении. Матч состоится 16 февраля.
Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России: «Потом счет стал 2:1 — думали, ну, случайно. Потом 2:2 — думали, добьем. К сожалению, не получилось. Заметно стали волноваться потом. Но команда у нас есть. В раздевалке очень хороший разговор был, все всё понимают. Готовимся к следующей игре».
При этом Третьяк подчеркнул, на Олимпиаде нет слабых соперников, и пожелал хоккеистам удачи, передает РИА Новости.
В свою очередь наставник сборной Олег Знарок заявил, что россияне расслабились после двух забитых в начале матча голов, и взял ответственность за поражение на себя.
Олег Знарок, главные тренер сборной России по хоккею: «Сами отдали игру, все ошибки, которые мы совершили, я беру на себя, это моя команда. Мы, видимо, решили, что все так быстро произошло, все так хорошо».
Напомним, сегодня сборная России со счетом 2:3 уступила команде Словакии в стартовом матче олимпийского турнира, выигрывая по ходу встречи 2:0. Следующим соперником россиян станет команда Словении. Матч состоится 16 февраля.
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