Китай разблокировал «ВКонтакте»

О разблокировании сервиса в КНР сообщила пресс-служба «ВКонтакте».: «Руководство КНР разблокировало „ВКонтакте“, социальная сеть стала полностью доступна в стране, включая полную и мобильные версии сайта и приложения для смартфонов. „ВКонтакте“ соблюдает законы стран, в которых работает. Если сообщества и пользователи распространяют материалы, противоречащие местному законодательству, такие страницы блокируются для жителей соответствующей страны».Соцсеть была не доступна на территории Китая с января 2016 года. В черном списке КНР по-прежнему остаются такие международные сервисы как Google, Twitter, Facebook и Youtube, а также электронные версии некоторых СМИ — например, The New York Times, The Wall Street Journal, агентства Bloomberg и Reuters.В сентябре прошлого года «ВКонтакте» временно заблокировали в Индии . Власти этой стараны заявили, что соцсеть сможет восстановить работу после того, как будут получены гарантии удаления любых ссылок на игру «Синий кит», склоняющую подростков к суициду.