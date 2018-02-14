Багдад назвал число жертв ИГИЛ в Ираке

В результате действий боевиков «Исламского государства» в Ираке погибли 18 тысяч человек.
Такую цифру сегодня озвучил глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари.
Еще 36 тысяч человек получили ранения и травмы в результате действий запрещенного группировки, передает РИА Новости.
Ибрагим аль-Джаафари, министр иностранных дел Ирака: «В Ираке пролилась кровь около 18 тысяч погибших, 36 тысяч получили ранения».
Отметим, что боевики ИГИЛ в 2014 году заняли значительную часть Ирака, в том числе Мосул и Тикрит, и вплотную к Багдаду. Однако позднее правительственные силы смогли отбросить террористов и освободить захваченную территорию. А в конце прошлого года власти Ирака объявили о полной победе над ИГИЛ.
Еще 36 тысяч человек получили ранения и травмы в результате действий запрещенного группировки, передает РИА Новости.
Ибрагим аль-Джаафари, министр иностранных дел Ирака: «В Ираке пролилась кровь около 18 тысяч погибших, 36 тысяч получили ранения».
Отметим, что боевики ИГИЛ в 2014 году заняли значительную часть Ирака, в том числе Мосул и Тикрит, и вплотную к Багдаду. Однако позднее правительственные силы смогли отбросить террористов и освободить захваченную территорию. А в конце прошлого года власти Ирака объявили о полной победе над ИГИЛ.
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