В Москве на станции метро «Царицыно» поезд насмерть сбил женщину

Женщина погибла под колесами поезда на станции московского метро «Царицыно».
Ранее сообщалось, что на южном участке Замоскворецкой линии столичного метро на некоторое время были увеличены интервалы движения поездов. Причиной сбоя стало падения пассажира на рельсы. Теперь появились подробности этого происшествия — о них рассказал ТАСС руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
По его словам, около 16:33 на станции «Царицыно» 52-летняя москвичка упала под прибывающий электропоезд. Машинист, заметив женщину на путях, применил экстренное торможение, однако было уже слишком поздно. Вызванным на место медикам осталось только констатировать смерть потерпевшей. Около 16:50 тело погибшей было извлечено. После этого на пути подали электричество, движение было полностью восстановлено.
Информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.
По его словам, около 16:33 на станции «Царицыно» 52-летняя москвичка упала под прибывающий электропоезд. Машинист, заметив женщину на путях, применил экстренное торможение, однако было уже слишком поздно. Вызванным на место медикам осталось только констатировать смерть потерпевшей. Около 16:50 тело погибшей было извлечено. После этого на пути подали электричество, движение было полностью восстановлено.
Информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.
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